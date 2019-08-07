2019桃園電影節將在23日開跑，7日公佈入圍名單。因大陸抵制金馬獎，電影節策展人、金馬獎年度最佳台灣電影、最佳紀錄片得主鄭文堂表示，當然是希望全世界的人都可以參加我們的影展。

鄭文堂說，以台灣、桃園電影節為例，當然是開放的思維，希望全世界的人都可以參加我們的影展。媒體詢問，會不會覺得少了一塊很可惜？鄭文堂說，全世界的影展都會這樣想，都希望所有人都可以參與。

媒體詢問代言人、演員林哲熹看法，他表示，以演員來說就是專注在表演。沒有太多看法，重要的還是自己在作品裡面的表現。

(中時 )