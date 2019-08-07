桃園電影節將開跑！鄭文堂盼全世界都參加 16:052019/08/07 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 電影節策展人、金馬獎年度最佳台灣電影、最佳紀錄片得主鄭文堂（左二）表示，希望全世界都可以參加我們的影展。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019桃園電影節將在23日開跑，7日公佈入圍名單。因大陸抵制金馬獎，電影節策展人、金馬獎年度最佳台灣電影、最佳紀錄片得主鄭文堂表示，當然是希望全世界的人都可以參加我們的影展。 鄭文堂說，以台灣、桃園電影節為例，當然是開放的思維，希望全世界的人都可以參加我們的影展。媒體詢問，會不會覺得少了一塊很可惜？鄭文堂說，全世界的影展都會這樣想，都希望所有人都可以參與。 媒體詢問代言人、演員林哲熹看法，他表示，以演員來說就是專注在表演。沒有太多看法，重要的還是自己在作品裡面的表現。 (中時 ) #全世界 #影展 #鄭文堂 #希望 #電影節 也許您會感興趣 推薦閱讀 日管制出口 韓總理：落實產業對策轉禍為福 20:302019/08/04 國際 大鶴幼稚園就懂笑點 喜劇咖想演高富帥 11:462019/08/05 娛樂 陸電影局：暫停影片和人員 參加2019台北金馬獎 08:432019/08/07 兩岸 大陸影片和人員暫停參加台北金馬影展 09:062019/08/07 娛樂 大陸影片和人員暫停參加台北金馬影展 09:412019/08/07 兩岸 台電「棒球Fun電營」 傳承打球經驗 11:032019/08/07 體育 父親節願望!板模父親盼重症女兒說父親節快樂 10:202019/08/07 生活 陸不參加金馬影展 陸學者：避免有心人政治操作 11:382019/08/07 兩岸 大陸不參加金馬影展 國台辦：和台政治生態有關 11:562019/08/07 兩岸 快訊／大陸電影局：「暫停參加金馬影展」 13:242019/08/07 娛樂 生活熱門新聞 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 利奇馬颱風 中央氣象局：5點半發海警 - 生活 鄭明典看利奇馬：一條尷尬的路徑 - 生活 最強中颱利奇馬17：30發海警 周五風雨最劇烈 - 生活 利奇馬雨彈攻台！新北總雨量上看800毫米 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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