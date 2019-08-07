彰化高中於108年度升學管道，錄取國立大學，包括醫科、海外升學，佔應屆畢業生65％；錄取臺灣大學30人，更較去年多10人。其中，錄取醫科者也多達15人。

彰中統計，應屆語文資優班，8成4以上同學錄取國立大學，感謝導師黃彥霖老師的指導。

應屆科學班，7成同學錄取國立大學，感謝導師黃雅雲老師的指導。應屆畢業學生進入頂尖大學，繼續從事研究者，超過9成；入選生物奧林匹亞選訓營的楊芷菱同學，以其生物長才，錄取國防醫學院醫學系，在臨床與研究中取得平衡。

應屆數理資優班，9成5同學錄取國立大學，包含醫學大學科系，感謝導師劉曉倩老師的指導。數理資優班學生30人，錄取研究型大學臺灣大學7人、清華大學1人、交通大學4人、成功大學7人、政治大學1人。班上另有錄取醫學系7人，分別為臺北大學醫學系、成功大學牙醫系、中國醫學大學牙醫學系、中國醫學大學中醫學系、中山大學醫學系。

此外，導師楊姍錚、施淑緞指導班級，同學也紛紛錄取國防醫學大學醫學系、臺北醫學大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、中國醫學大學醫學系及中醫學系。

校長王延煌表示，升學成績的亮眼表現，要感謝師生一起付出，面對108新課綱的到來，感謝家長的信任與同學們的肯定，選擇彰中，讓年輕生命多元學習、適性展能

，親師生互信共好。

(中時 )