國光客運為使客運駕駛工時符合法令限制，本周一已向監理單位提出首波檢討方案，包括北高、北南、北屏三縣縮駛與砍班，預計將減少26％的蚊子班次，第二波會於一個月內再檢討10條中程路線。待班次檢討完畢後，國光也會再提出雙駕駛方案，盼能達到精簡人力目的。

國光客運總經理吳忠錫指出，長程路線班次亦因塞車、天氣原因，導致駕駛工時過長，違反法令限制，以北屏路線為例，因中途需停靠林口、西螺，林口路段還會塞車，終點也延長到麟洛，來回常會花上10小時以上。

吳忠錫表示，目前已擬定兩階段的「全面盤點路線計畫」，第一階段檢討北高、北南、北屏三路線，周一已提出，將北高、北平路線縮短，取消停靠林口站，西螺站則不進市區，改於交流道讓旅客下車，再以接駁車接送旅客進入市區；林口旅客則由北南路線車次服務。預計上述路線的駕駛工時均可維持9小時左右。

吳忠錫說，北高、北南、北屏三路線離峰班次也有調整，由於上述班次離峰時，常出現每車只有3、4名旅客的情況，為有效利用有限人力，國光將減少26％班次，每月可節省38名駕駛人力、省下8000小時工時，再挪用至其他人力短缺班次。

第二階段的檢討計畫則為中程路線，包括台北—台中、台北－嘉義、台北－員林、台北－南投、台北－埔里等10條路線，預計與首波調整一樣，減少停靠車站並檢討無效班次，盼可再省下50名人力。

吳忠錫表示，待路線檢討計畫結束後，也擬提出雙駕駛營運計畫，舉例而言，中南、中高、中屏三路線均有停靠朝馬，未來考慮將三路線乘客於朝馬站集中，把三班變成一班，就可省下2名駕駛人力。

(中時 )