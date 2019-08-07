英國有一件令人心碎的新聞，英國一名男子原本是開心的與自己的妻子一同出去遊玩，卻不想妻子卻在中途突然離世。當遺體運回國後，赫然發現愛妻的遺體竟離奇的缺失了心臟、眼睛以及胃等六項器官。

根據英國鏡報報導，彼得．克勞奇(Peter Crouch)與妻子琳恩(Lynne)於去年12月一起至多明尼加共和國度假，卻不想妻子竟中途發病，住院隔天傍晚便驟然離世。醫生告訴彼得，琳恩的死因是腦脊膜炎。由於事情發生得太快，彼得十分懷疑醫生的說法，因此決定於回國後做第二次屍檢。

沒想到幾個月後，彼得竟被告知並無在他妻子身上發現當初於多明尼加共和國時醫生所告知他琳恩的死因。與此同時更令彼得震驚的是琳恩的眼睛、胃、心臟等六項器官不翼而飛。

在這過程中，完全沒有人可以告訴彼得為什麼琳恩的器官會突然消失，也沒有人知道她遺失的器官到底在哪裡。彼得為了讓自己的摯愛能｢完整｣的安息，奔波了五個月希望能將自己妻子遺失的器官一一尋回。就在彼得度過這地獄般的五個月後，某天突然被告知琳恩失蹤的器官已經被找到了。

這本該是一件令人開心的事情，只是這件事情起初便十分弔詭，如今在彼得的努力下突然被告知找到妻子的器官，彼得心裡卻疑心這時候找回的器官可能不單純。

果然，英國驗屍官並不願意做進一步的DNA篩檢來證明，那些被宣稱是「琳恩遺失的器官」。彼得覺得他們只是找了陌生人的器官來搪塞。

「我知道，那不是琳恩的(器官)」彼得傷心地說。摯愛的器官遺失是一件令人心碎的事，若驗屍官們不願執行解剖作業，「我只能讓我妻子得到一半的安息」。

(中時電子報)