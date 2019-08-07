罹患副甲狀腺亢進10多年的魏女士，血鈣長期以來偏高，用藥控制不佳，近5、6年因出現腿部痠痛無力，求診外院骨科，但服用骨鬆藥物、接受膝蓋玻尿酸注射、甚至嘗試氣功，泡溫泉效果都不佳，也常感到食慾不振、莫名疲倦、整天臥床，體重從62公斤降至46公斤，後來經檢查，才發現病人的腿部痠痛竟是副甲狀腺腫瘤引發高血鈣所致。

國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘表示，原發性副甲狀腺功能亢進是內分泌異常疾病，根據文獻，發生率大約每十萬人中有25-30人，好發於50至60歲間，女性多於男性，尤其是停經後婦女。致病原因目前仍不清楚，多數病人無家族史。副甲狀腺功能亢進，由於過量的副甲狀腺荷爾蒙使鈣質量釋出，會出現骨質疏鬆，嚴重時可發生骨折，另由於尿鈣增加，容易發生腎結石或磷酸鈣在腎臟沈積，嚴重甚至導致腎衰竭，病人也較容易發生高血壓、消化性潰瘍和胰臟炎等症狀。

魏女士10多年前發現副甲狀腺亢進導致高血鈣症後，接受外科手術切除，隔年又復發，血鈣長期處於12-13 mg／dl(正常為8.5-10 mg／dl)。近來因腿痠無力到院檢查，發現復發的副甲狀腺增生已穿破氣管壁進入氣管腔內，因附近有支配聲帶的喉返神經，若再次手術，發生氣管破裂及喉返神經麻痺的風險相當高。

王文弘指出，經評估後決定採用「超音波導引射頻消融手術」治療，手術不需全身麻醉，傷口僅針孔般大小，且皮膚不留疤，魏女士術後隔日，其副甲狀腺亢進改善，於6天後血鈣恢復正常值，也沒有發生出血、聲帶麻痺或氣管破裂等併發症。但健保不給付，需自費5~7萬元。

王文弘表示， 原發性副甲狀腺功能亢進是一種可以治癒的疾病，治療方式取決於病因與疾病的嚴重程度，若只有輕微症狀可先以藥物治療控制，不需馬上開刀，評估條件包括血鈣濃度、骨腎病變、尿鈣濃度、血壓、骨質密度和年齡等，如果病人的副甲狀腺亢進合併其他症狀，如高血鈣等，手術摘除副甲狀腺是目前唯一治療方式，且成功率高達95％。

王文弘提醒，甲狀腺疾病好發於女性，初期多無症狀，可經由超音波檢查早期發現結節腫瘤，對於良性的甲狀腺腫瘤，可選擇射頻或海扶刀消融治療縮小結節，或透過經口腔自然孔道手術切除結節，但若腫瘤大於7公分以上，手術處理風險較高，只能用傳統手術方式。

(中時 )