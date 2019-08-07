43歲韓國女星咸素媛因主演電影《色即是空》爆紅，去年嫁給小18歲大陸高富帥網紅陳華，同年底迎來中韓混血女兒出生，近來夫妻倆一起出演節目《妻子的味道》，分享婚後日常生活，但卻頻爆發婚姻危機，最新一集節目中，兩人為錢爭吵，讓陳華氣到離家出走，3天後才回家。

在最新一集節目中，陳華因為最好的朋友向他借錢，所以開口要咸素媛幫忙遭拒絕，讓陳華覺得很沒面子，一氣之下離家出走3天，之後回到家仍怒氣未消，因為那天他沒說話就離開，咸素媛坦言她不知道發生什麼情況，陳華表示因為在很累的時候，真的不想說太多話。

對於那天的事，陳華覺得咸素媛不想借錢就算了，他也忍下來，不想跟她爭吵，但對方還是一直念，讓他沒辦法，直接衝出門，「容忍是有限度，我對你真的盡力了，說實話，我真的不想回來，但沒辦法，我現在又回來！」

咸素媛也解釋，其他事都可幫忙，但怕扯到錢，會影響陳華和朋友關係，但陳華表示對方是他最好朋友，能幫當然會盡量幫，又不是很麻煩的事，且直接拒絕，讓他很沒面子，他更直指咸素媛「你說話真的讓人一點自尊也沒有，你是這樣的人知道嗎？」

他不斷指責對方讓他很沒自尊，咸素媛只能點頭說她知道了，但陳華似乎怒氣更旺，「你知道個屁呀？都幾次啦，妳一點也不知道」，不過最後咸素媛決定提高陳華每個月的零用錢，讓他也重現笑容。

(中時電子報)