36歲女演員吳可熙3年前以《再見瓦城》入圍金馬影后，代表作還有《血觀音》、《冰毒》等，常和名導演趙德胤合作的她，今(7日)被周刊爆料與導演過從甚密，一行人聚餐後，吳可熙被拍到換衣服前往趙德胤家中，11小時後才離開。稍早趙德胤受訪喊冤，指當晚還有兩位同事一起來他家慶功，只是沒被拍到，他澄清和吳可熙不是男女朋友關係，「睡在一起也不可能發生什麼事」。

據《鏡周刊》報導，演過4部趙德胤執導電影的吳可熙，先前就被傳有曖昧，但兩人都否認，近日媒體拍到在劇組飯局後，趙德胤、吳可熙先各自離開，換了便裝的吳可熙隨後前往趙德胤導演家，隔天下午才走出家門。

對此，趙德胤稍早接受《ETtoday星光雲》訪問，澄清和吳可熙並非報導所指的關係，那晚吳可熙也不是單獨來他家，岸上影像的負責人林聖文和緬甸阿榮也有來，一同參與岸上影像的聚會，喊冤被看圖說故事，他也指吳可熙身為演員十分專業，不只肯跟他去緬甸拍片訓練，也相當投入角色，才是他選擇和吳可熙合作的原因，澄清八卦傳聞完全是子虛烏有。

(中時電子報)