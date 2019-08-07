在國內人口老化下，老人受傷比率飆高，倘若傷口沒有適時處理，便難以癒合，病人面臨衝擊也徒增醫療費用。花蓮慈濟科技大學有感於此，與臺灣燒傷暨傷口照護學會簽訂傷口照護訓練課程認證，讓護理科學生們，在實務中學習，與職場無縫接軌。

一般護校只有安排2至4周的傷口處理技術課程，如此簡短時數，相關知識與技術是無法被護理師所充分吸收。慈科大護理系早於15年前便結合國外最新照護知識，獨立開設課程，以系統性、結構性方式教學，並列入進修部必修。

慈濟醫院在職護理師也利用夜間部機會，在職進修，據護理師說，對於臨床助益甚大，課程非常實用。

八仙塵爆時，與陽光基金會合作，帶領100多位師生協助病友洗護傷口，妥善照料，此外與東部居家護理進行業界合作，讓學生隨居家護理師學習、打理環境，打下扎實專業知識。

7日時與台灣燒傷既傷口照護學會簽訂傷口照護訓練課程認證備忘錄，結合業界資深講師群，讓學生在「做中學」、「學中做」，強化實作能力，與業界接軌，，此次合作，不僅為台灣護理教育首創，也是全球傷口護理教育先驅。

校方以「先修班」概念，與學會合作，讓護理系畢業生在進修前可以先透過課程實作，加強經驗，進修後即可駕輕就熟。

(中時 )