「猜猜我是誰？」去年2月楊姓男子巧遇彭姓友人時，竟從對方後方抓住彭頭頂，用力壓住頭部和頸部，開玩笑要彭猜猜他是誰，卻造成彭頸部扭傷、下背挫傷等，彭某提告傷害及民事求償後，刑事部分一審楊被判拘役50天，得易科罰金確定；民事部分，台南高分院判賠醫藥與精神慰撫金10萬200元，全案確定不得上訴。

判決指出，去年2月16日下午3點多，60歲的楊某在台南市永康區1家雜貨店前，巧遇64歲的友人彭某，楊從彭的背後將左手肘放在對方左肩上方，還用左手掌抓住彭的頭頂處壓制頭部，使彭的頭頸部無法轉動察看何人？要對方猜猜他是誰，導致彭的頭、頸部受到壓制有頸扭傷、下背挫傷及頸部關節、韌帶扭傷。經彭某提告刑、民事後，刑事部分被台南地方法院依過失傷害罪判處拘役50天得易科罰金確定。

至於民事部分，由於彭某不服一審判決，上訴主張他受傷後無法工作，須長期治療復健，且以64歲的年紀，可能終身無法復原，一審僅判賠10萬200元，楊某應該再賠償祖傳秘方醫療費用及不能工作損失39萬9800元。

此外，楊某也不服上訴台南高分院，指他用手壓彭頭、頸部，只是和對方開玩笑，彭還回頭笑得很開心，沒想到過2天卻聲稱無法工作對他提告，讓他精神也很痛苦，一審判賠精神慰撫金8萬元過高，應減為4萬元。

台南高分院認為，一審法官認事用法並無不當，駁回2人的上訴，判楊某應賠彭醫藥費2萬200元、精神慰撫金8萬元，合計賠償10萬200元。

安南醫院骨科醫師方啟榮認為，由於個案年紀較大，很可能有骨質疏鬆問題，或本身脊椎有壓迫性骨折問題，如果突然用力將頸部與頭部往下壓，可能會造成頸部受傷。類似的頸部傷害，應以復健治療為主，輕微者可適當按摩熱敷達到治療效果，但如果傷及神經或骨折，可能需要手術治療。

(中時 )