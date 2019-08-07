許多人忌諱在俗稱「鬼月」的農曆7月買房、買車，但台中一名李姓婦人不但不介意，甚至還花了425萬元買下「凶宅」！法務部行政執行署台中分署拍賣豐原區一間曾有人在屋內自殺的「凶宅」，最後由李姓婦人得標，她表示，自己就是債權人，對民俗沒有忌諱，決定拍下房子。

法務部行政執行署台中分署指出，這間位於豐原區鎌村里鎌村路的房子，因林姓屋主的父親曾經在屋內自縊身亡，使得這間房子被認定為凶宅，這次為第3次舉行拍賣，因最近正值農曆鬼月，使得該間房宅拍出後引發外界許多好奇。

這間房子為2層樓建物，台中分署指出，其樓地板總面積約115平方公尺，原屋主因積欠房屋稅、地價稅，且積欠債權人李姓婦人上千萬，才依法拍賣房宅，前2次拍賣底價分別為662萬、530萬，都流標，6日下午進行第3次拍賣，底價為425萬，最後由債權人李姓婦人得標。

對於外界質疑怎麼會有人願意買兇宅？還是在農曆鬼月？李姓婦人向台中分署說，自己沒有甚麼禁忌，因對方欠她錢，現在又根本找不到人討債，決定拍下房子，減少損失。

(中時 )