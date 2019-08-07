天啊，爸爸的尿如月經，一名63歲黃姓男子三個月前晨起尿尿，發現尿液中帶血，因為沒有其他不適不以為意，等到有一天兒子發現爸爸的尿液「怎麼會像女性月事？」帶醫院就醫，檢查發現膀胱有2公分腫瘤，經刮除手術治療，已控制良好，醫師也呼籲，泌尿系統感染或腫瘤都會造成血尿，不能輕忽。

台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，這名林姓父親，生活正常，出現血尿已經有一段時間，有時是尿中帶血，有時則像女姓月經一般，經安排檢查後發現，他的膀胱左側有一2公分的腫瘤，屬於早期未侵犯性的膀胱癌，經過內視鏡做刮除手術，目前定期回院追蹤。

朱朗軒指出，一旦出現血尿，有可能是泌尿道感染、結石或腎臟、輸尿管、膀胱或尿道等泌尿系統腫瘤，男性也可能是攝護腺癌，不要輕忽。他提醒大家，尿液檢驗也是早期發現早期治療的不二法門，若有肉眼可見的血尿，更要儘早就醫，另外也可以透過定期健檢及早發現及早治療，結果也會有很大的不同。

(中時 )