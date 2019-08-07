台北市長柯文哲昨天舉辦「台灣民眾黨」創黨大會，國民黨主席吳敦義今天中常會後受訪時，批柯不顧蔣渭水後人反對，違背道義，剽竊蔣渭水所創的「台灣民眾黨」一詞，要選總統的人，基本的道德跟人格，應該要尊重人家。

吳敦義在中常會後，被媒體堵訪是否與郭台銘通上電話？他說，接不接電話、有沒有通，不能隨便講，何況有時候接，不一定能接得上。

至於國民黨的整合有無希望？ 吳說，當然隨時都有希望，盡最大的努力。

媒體追問柯文哲一直在接攏郭台銘。吳說：「他一直在拉攏，我們也在拉攏啊! 拉選票大家努力嘛! 我不可能告訴他不要拉攏。」

吳敦義接著說：「他竟然違背道義，人家的後人都不贊成，他剽竊人家的台灣民眾黨，這個也不好、不好；要選總統的人，基本的道德跟人格，應該要尊重人家。」

媒體再追問何時吳郭會？吳郭會有無可能？吳敦義未再回應，即掉頭離去。

(中時 )