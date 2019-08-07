今天（7日）是七夕情人節，明天（8日）緊接著是父親節，兩天都是聚餐好時機，HAPPY GO趁此攜手多家餐廳推出用餐優惠，包括點指定新菜色送20點，或扣1點兌換海鮮及肉盤等優惠。

王品集團旗下的日式餐廳陶板屋盛夏新菜色採用頂級A5等級長崎和牛及北海道生食級的大干貝，推出3道夏季限定美食，包括「炙燒和牛握壽司」、「炙燒干貝海鮮沙拉」及人氣加點「鹽烤竹筴魚一夜干」，卡友於30日前掃描QR Code享優惠，點餐升級盛夏新菜色結帳時可獲贈20點。

台灣生菜品牌NICE GREEn與HAPPY GO合作，即日起全台NICE GREEn門市包含3間餐飲門市與萊點鍋BELLAVITA店頂級鍋物，消費滿100元可累積HAPPY GO點數1點，4點折抵1元。（HAPPY GO提供）

走奢華路線的肉多多集團新型態餐廳「肉多多超市燒肉」台中大墩店，是全台首創可由消費者自行挑選海陸燒肉食材的超市燒肉餐廳，卡友15日前扣點數1點，可兌換西班牙伊比利豬肉及蔥鹽牛舌、嘉義東石鮮蚵。台灣生菜品牌NICE GREEn訴求高科技無塵室栽培，標榜現摘即食，安和店、忠孝店、微風南山店3家餐飲門市及萊點鍋BELLAVITA店頂級鍋物，消費滿100元皆可累積HAPPY GO點數1點，4點折抵1元。

此外，近期也趁暑假旺季新增台北東區商圈12間餐廳特約商，包含自然風涮涮鍋、金荷林青草茶飲、紅九九個人麻辣鍋市府店、紅九九個人麻辣鍋延吉店、好聊咖啡、十得私廚、同心圓紅豆餅、蜂檸檬、飯BAR（信義店、北車店、內湖店、忠孝店）等，即日起卡友消費滿100元可累積HAPPY GO點數1點，4點還可折抵現金1元。

東區好聊咖啡即日起可累兌點HAPPY GO點數。（HAPPY GO提供）

(中時 )