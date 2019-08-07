在多國陷入貿易戰之際，美國、中國大陸等46個聯合國成員今天在新加坡簽署「聯合國關於調解達成的國際和解協議公約」，盼利用調解機制處理跨國商業糾紛，穩定彼此貿易關係。

46個聯合國會員國簽署「聯合國關於調解達成的國際和解協議公約」（U.N. Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation），又稱「新加坡調解公約」（Singapore Convention on Mediation）。

聯合國公約按慣例，以簽署地點所在國家或城市來命名。在跨國商業糾紛頻傳之際，擁有超過130家外國法律事務所的新加坡，一直積極爭取成為國際法律樞紐。今日簽署的公約以其命名，對新加坡來說可謂成功。

公約簽署目的是提供一個國際架構，以提高企業對使用調解方式解決國際爭端的信心，進而減低企業採取費時、耗財法律途徑的機率。

新加坡總理李顯龍在簽署典禮上表示，公約將能促進國際貿易、商業活動與投資。他指出：「今天，多個國家齊聚一堂，重申我們對多邊主義的承諾，也宣告我們對經商維持開放。」

調解途徑已在美國、英國等國被用來解決商業爭端，但在國際上還不普遍。外界希望透過「新加坡調解公約」的簽署，能提高調解機制的公信力。

聯合國主管法律事務（UN Legal Affairs）的助理秘書長馬賽亞斯（Stephen Mathias）表示，和解協議執行面的不確定性，一直是提高調解普及率的一大阻礙。

馬賽亞斯說：「這項公約為和解協議的執行與條款引用，設定了標準。在尋求依賴和解協議及拒絕准予救濟上，也列出相關要求。」

(中央社)