在多國陷入貿易戰之際,美國、中國大陸等46個聯合國成員今天在新加坡簽署「聯合國關於調解達成的國際和解協議公約」,盼利用調解機制處理跨國商業糾紛,穩定彼此貿易關係。

46個聯合國會員國簽署「聯合國關於調解達成的國際和解協議公約」(U.N. Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation),又稱「新加坡調解公約」(Singapore Convention on Mediation)。

聯合國公約按慣例,以簽署地點所在國家或城市來命名。在跨國商業糾紛頻傳之際,擁有超過130家外國法律事務所的新加坡,一直積極爭取成為國際法律樞紐。今日簽署的公約以其命名,對新加坡來說可謂成功。

公約簽署目的是提供一個國際架構,以提高企業對使用調解方式解決國際爭端的信心,進而減低企業採取費時、耗財法律途徑的機率。

新加坡總理李顯龍在簽署典禮上表示,公約將能促進國際貿易、商業活動與投資。他指出:「今天,多個國家齊聚一堂,重申我們對多邊主義的承諾,也宣告我們對經商維持開放。」

調解途徑已在美國、英國等國被用來解決商業爭端,但在國際上還不普遍。外界希望透過「新加坡調解公約」的簽署,能提高調解機制的公信力。

聯合國主管法律事務(UN Legal Affairs)的助理秘書長馬賽亞斯(Stephen Mathias)表示,和解協議執行面的不確定性,一直是提高調解普及率的一大阻礙。

馬賽亞斯說:「這項公約為和解協議的執行與條款引用,設定了標準。在尋求依賴和解協議及拒絕准予救濟上,也列出相關要求。」

