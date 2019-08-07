54歲陳姓男子，因不滿行政院長蘇貞昌上月底受訪時指出，高雄市長韓國瑜講話都是江湖味，開口就是酒味，，上月底在臉書PO出禿頭男子摸酒醉女子胸部和蘇受訪等畫面，刑事局接獲民眾檢舉，7日將陳男傳喚到案，陳男聲稱他是指光頭佬、不是光頭蘇，沒有指名道姓，只是想反諷民進黨都說別人，卻不檢討自己。

陳男上月30日在臉書發文「還真是奇怪，這個“光頭蘇”一直說韓先生講話江湖味，開口就是酒味！但還沒有人看過一張韓先生不得體的相片，是吧！」「以下另外這張相片，這個光頭佬，熟門熟路，右手抹胸，左手摸臀的到底是誰呢？」等語，被民眾認為照片是在影射蘇貞昌，於是向警方檢舉。

刑事局表示，陳男張貼舊照片及電視新聞畫面，影射院長言行不一案，偵二大隊於上月31日值日時，透過偵防中心呈轉局長信箱民眾檢舉案件，依規定受理後通知陳男到案說明，調查是否涉及違反社維法，警方依法查處無特定立場，全案將移管轄地台北市警察局接續辦理。

陳男在臉書發文及轉貼光頭佬揩油照，遭警方傳喚到案。(林郁平翻攝)

(中時 )