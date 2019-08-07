蔡康永與小S新主持的陸綜《花花萬物2》，「康熙」再次合體主持，引發網友轟動，近期大陸女星鄭爽身穿少女感衣服擔任節目首期嘉賓，讓小S好奇平日也喜歡穿著少女感衣服？鄭爽回應自己已經28歲了，在演藝圈不應該稱作為小年齡，小S緊接著問，那你覺得到幾歲時應該要自動退出演藝圈？鄭爽努力避開雷回答，演員和主持人不一樣，一個冷箭又射到小S身上。蔡康永秒懂回，「演員要年輕，但主持人可以非常老！」要小S要有心理建設，惹得小S又氣又笑，放話以後來賓名單自己會徹底過濾，更對鄭爽說，「你到底要射多少冷箭才高興，我現在完全認清你了，你就是一個假少女，其實心機非常重！」這一來一回的攻防戰看得網友直呼，這顆雷終於炸了！

小S（左）與鄭爽。（圖／friDay影音提供）

而鄭爽在節目中透露若在網路上被黑，自己會訴諸於法律來保護自己，小S問，所以你會告那些人嗎？鄭爽透露自己記仇，讓小S心裡一驚，自己在節目中頻頻吐槽鄭爽智商不高、男友品味有問題，接連觸犯鄭爽的禁忌，認真問自己在錄影結束後會不會收到存證信函？鄭爽揚言說不知道！

鄭爽（左）與母親同框《花花萬物2》。（圖／friDay影音）

鄭爽在《花花萬物2》將男友張恆送的羽絨外套作為節目拍賣的二手商品，透露自己穿起來很像鋼鐵人，網友說這就是男人和女人的眼光差異，而她媽媽首次與她一起同框錄製綜藝，爽媽面對小S和蔡康永追問，首次公開評價女兒男友「挺順眼的」，又說尊重女兒的想法，「可以讓她幸福快樂就是最好的類型。」

此外，鄭爽在節目中示範口紅的製作過程，面對蔡康永與小S接連提問，「妳男友喜歡妳擦什麼口紅？」、「你在男友面前穿什麼？」等麻辣問題，面不改色地繼續做，蔡康永直說這是自己主持這麼多節目以來，第一次看到美少女偶像在節目裡做化學實驗，更問小S有無感受到美女偶像在家中做口紅的樂趣？小S回答沒有，讓鄭爽回，難道你不想知道口紅為什麼賣這麼貴嗎？

(中時電子報)