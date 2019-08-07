今（7日）是七夕情人節，也適逢父親節前夕，新北市警察局長陳檡文為慰勉辛苦付出的同仁，同時感謝警察眷屬默默守護著每一個家庭，作警察的堅實後盾，下午親自至各科、室、中心，向每位同仁致意及贈送溫馨小品，祝福同仁情人節都能「甜甜蜜蜜、幸福圓滿」，亦為每一個努力維護治安的警察父親們，獻上祝福和敬意。

陳檡文表示，同仁平日為民服務，工作相當繁重，家人和另一半也更加辛苦，今年情人節與父親節仍有許多同仁犧牲與家人或另一半共度佳節的機會，在自己的崗位上戮力付出，因此特別致贈小禮物，一方面慰勞同仁的辛勞，一方面也祝福大家佳節快樂。

陳檡文除致贈同仁小禮物，祝福大家有情人終成眷屬，已成眷屬的佳偶幸福圓滿，亦勉勵每位同仁繼續為新北的治安、交通、為民服務工作努力，更深入、更彈性、更全方位來守護每一個善良的市民，打造「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」的樂活宜居城市。

(中時 )