兩岸電力聯網研討會今天在廈門悅華酒店登場。（金門縣府提供）

金門與大陸在去年8月通水，兩岸通電成為實現「新四通」的下一個目標。金門副縣長黃怡凱今（7）日帶領縣府團隊與對岸學者、專家就建構「金廈互聯大電網」會談，一致認為技術上不是問題，但政策和法令層面還有很大努力空間。

兩岸對談團隊認為，「金廈電網」互連技術不是問題，且大電網有利於推動金門低碳島及發展再生能源，為金門民生用電永續發展提供更有力的支撐，我方可先行由規畫技術團隊建立對接工作平台，在法令、環境、國家安全、用電需求、電網引接路線工程技術等方面進行先期探討，尋求具體可行之方案，待達到一定成熟條件，再與大陸對接共同逐步推動。

縣府指出，金門火力發電系統為獨立電網，整體裝置容量小，有不穩定性高、油耗、成本高的缺點，一旦突然中斷運轉，可能導致全部機組跳脫，且造成空氣污染等問題。副縣長黃怡凱率縣府建設處、環保局、觀光處及工務處團隊赴廈門市參加「福建與金門、馬祖電力聯網研討會」，針對地區民眾關切的用電議題，與對岸進行溝通與對話。

縣府建設處指出，台電相關數據顯示，金門用電量逐漸提高，大金門現有夏興及塔山機組共14部裝置容量為8萬4912瓩，可靠出力約為6萬9912瓩，另有風機2部裝置容量為4000瓩，以及民間與台電太陽光電8237瓩；另塔山目前正在興建9、10號機組機裝置容量為2萬2300瓩，預定今年發電，每年可增加7000萬度的電力，因應金門經濟成長所需，將有效提升供電能力。

縣府並指出，台電基於提升金門供電安全及穩定性，也建置智慧電表及加強儲能作業，並開始推動金門智慧電網，期待金門地區的供電更加穩定，若能進一步建構「金廈互聯大電網」，將使金門脫離孤立供電系統狀況，並可降低碳排放量，同時免於電壓或頻率不穩定現象，有效提高金門地區供電品質與可靠性。

黃怡凱指出，「新四通」中的通水已是進行式，過去也曾歷經23個年頭的努力，牽涉層面甚廣，困難度也很高，定案後相關工程也歷時3年才完成，但它不只穩固金門未來發展的用水需求，也是兩岸民生建設互惠的重要里程碑，期待兩岸通電也能逐步推動和實現。

今天在廈門悅華酒店召開的研討會，包括金門副縣長黃怡凱、台電前董事長朱文成、台灣旅沙電力協會理事長鄭翔之、蕭金益秘書長、金門大學主任劉燈鐘，以及大陸國家電網總經理助理趙慶波、福建省電力董事長陳修言、福建省科學技術學會副主席林學理、福建省台港澳辦副主任劉良輝、福州市政府副市長許南吉、廈門市政府副市長李輝跃、中國工程院院士黃其勵等台灣與陸方專家、學者出席。

(中時 )