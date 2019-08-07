監察院糾正南投縣政府「孔雀園BOT案環境影響評估審查」案 16:352019/08/07 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 監委高涌誠（右）、瓦歷斯‧貝林（左）7日舉行記者會說明對於南投縣政府辦理「孔雀園BOT案環境影響評估審查」，未審慎評估對原住民族文化可能造成之影響，且未確實審查環評書件，監察院糾正南投縣政府。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 監委高涌誠、瓦歷斯‧貝林7日舉行記者會說明對於南投縣政府辦理「孔雀園BOT案環境影響評估審查」，未審慎評估對原住民族文化可能造成之影響，且未確實審查環評書件，監察院糾正南投縣政府。 (中時 ) #縣政府 #評估 #南投縣 #影響 #審查 也許您會感興趣 推薦閱讀 南投縣19社區產業 微熱山丘會師開拓財源 17:432019/08/03 生活 《翻爆午間精選》利奇馬恐升格中颱 周三影響台灣 12:122019/08/05 生活 長期吃這款藥 失智風險恐大增 16:222019/08/05 生活 台股逐洞賽－華冠投顧分析師范振鴻 17:222019/08/05 財經 南投縣幼兒園教師教學檔案及學習檔案比賽 成績揭曉 20:162019/08/05 生活 利奇馬颱風雲系裂成兩大塊 恐登陸這3地 11:122019/08/06 生活 秒懂利奇馬威脅！超狂10級風雨襲7縣市 15:132019/08/06 生活 受颱風利奇馬影響 台馬航線即日起至11日停航 15:462019/08/06 社會 材料-KY Q2毛利創新高 19:122019/08/06 財經 貿易戰恐轉貨幣戰 台塑四寶擔憂出口競爭力受影響 21:152019/08/06 財經 政治熱門新聞 看到這篇文章 黃暐瀚哭了 - 政治 一芳超倒楣？網嘆：一堆台灣人發神經 - 政治 見柯同意民調超韓5％就選？郭幕僚：郭批胡說八道 - 政治 柯P說對了！94％認為藍比綠清廉 - 政治 韓發言人不只2位？遭爆還有「他們」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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