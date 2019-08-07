行政院拍板廢除印花稅法，高雄市長韓國瑜表示，若廢除印花稅，高雄預估今年將短收10億，對拮据的財政將是雪上加霜，他特別向行政院請託，希望特別針對財政困難的縣市，想方設法提出解決方案。

韓國瑜7日下午主持高雄市政府普渡儀式後，接受媒體聯訪提及對中央廢除印花稅的看法，他表示，已跟高市財政局討論過，預估今年的印花稅大概可以收到10億新台幣，由於高雄市政府財政目前是全國負債第一，如果10億元印花稅沒有辦法收到的話，對高雄市政府的財政將是雪上加霜。

他特別請託行政院，希望針對這部分，特別是針對財政比較困難的縣市，一定要想方設法提出解決方案，否則高雄的財政真的會後繼無力。

針對颱風快到了怎麼防汛，韓國瑜說，根據國內外專家的評估，颱風會帶來極大量豪大雨，希望所有台灣民眾一定要嚴防，高巿府則已經再三要求，也全神貫注的在準備，特別是偏遠的山區，心裡面讓人很擔心，希望這次颱風能防範得宜，民眾平平安安的度過，巿政府該做的準備，一步都不會放鬆。

颱風可能讓韓郭會取消，韓說目前還沒有這樣子的計畫。至於柯文哲受訪時說他得意忘形，韓則回應「謝謝」。

對於普渡的時候念心經，韓說，是希望巿政府的同仁，以及所有的巿民，都能平平安安。

(中時 )