監委張武修說明監察院糾正原能會、經濟部及台電公司及財政部等2案 16:412019/08/07 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 監委張武修7日舉行記者會說明監察院糾正原能會、經濟部及台電公司，對於低階核廢料之檢整作業未盡落實，致危及暫存設施及蘭嶼居民；以及國內免稅菸管制不力及菸品減量成效不彰案，監院糾正財政部，並促請行政院督同所屬積極檢討。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 監委張武修7日舉行記者會說明監察院糾正原能會、經濟部及台電公司，對於低階核廢料之檢整作業未盡落實，致危及暫存設施及蘭嶼居民；以及國內免稅菸管制不力及菸品減量成效不彰案，監院糾正財政部，並促請行政院督同所屬積極檢討。 (中時 ) #台電 #公司 #財政部 #監察 #監委 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院送大禮 印花稅最快明年廢止 04:102019/08/04 財經要聞 7月出口 有望呈微幅成長 04:102019/08/04 財經要聞 最快下會期3讀 明年走入歷史 選前送紅包 政院拍板廢印花稅 01:122019/08/04 政治要聞 政院拍板廢印花稅 藍委批中央集權集錢 點名柯回應 11:122019/08/06 政治 莫忘初心！4名父親賣愛心水餃 捐款助弱勢 18:052019/08/06 生活 民航局證實 馬祖第二家航空公司有譜 18:222019/08/06 生活 慘！上市公司員工平均年薪百萬 這個行業只有一半 21:572019/08/06 財經 富邦公司治理ETF 責任投資標竿 14:042019/08/07 財經 富邦公司治理ETF 責任投資的標竿 14:052019/08/07 財經 孝親房漏水 「紅孩兒」王海輪3告設計師詐欺 15:012019/08/07 社會 政治熱門新聞 看到這篇文章 黃暐瀚哭了 - 政治 一芳超倒楣？網嘆：一堆台灣人發神經 - 政治 見柯同意民調超韓5％就選？郭幕僚：郭批胡說八道 - 政治 柯P說對了！94％認為藍比綠清廉 - 政治 韓發言人不只2位？遭爆還有「他們」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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