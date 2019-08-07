監委張武修7日舉行記者會說明監察院糾正原能會、經濟部及台電公司，對於低階核廢料之檢整作業未盡落實，致危及暫存設施及蘭嶼居民；以及國內免稅菸管制不力及菸品減量成效不彰案，監院糾正財政部，並促請行政院督同所屬積極檢討。

(中時 )