從7月底到8月上旬，僅12天就生成出5個颱風。(圖擷自日本氣象協會)

時序進入炎夏8月，颱風就接踵而來，更出現3颱共舞的現象。根據統計，從7月結束開始颱風接續生成，僅12天就冒出5個颱風，令台灣、日本民眾驚心。颱風生成如此密集，其實背後有其原因。日本氣象協會分析，菲律賓附近到馬里亞納近海的海面水溫比平均年高，再加上正值對流活動旺盛周期，才會造成短時期颱風頻仍的現象。

中央氣象局資料顯示，從7月26日6號颱風百合生成，到昨(6)日10號颱風柯羅莎成形，其間歷經7號颱風丹娜絲(7月31日)、8號颱風范斯高(8月2日)、9號颱風利奇馬(8月4日)，短短12天即生成5個颱風，數量相當驚人。

5個颱風當中，台灣閃過前3個颱風，而利奇馬有侵台的可能性，今下午已發布海上警報。日本方面則運氣欠佳，其中百合登陸三重縣、范斯高登陸宮崎縣，下周利奇馬、柯羅莎都可能對日造成影響。

日本氣象協會分析，從7月結束後颱風變多，原因是菲律賓附近到馬里亞納近海的海面水溫比平均年高，再加上正值對流活動旺盛周期，生成颱風必要條件的積雨雲團陸續發生所致。南海上的對流活動旺成的狀態，即使到今本月中旬仍會持續發生，因此今後也可能再出現新的熱帶低氣壓。

(中時電子報)