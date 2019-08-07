家樂福因應利奇馬颱風來襲，目前全台蔬菜價格平穩，蔬菜備貨量增加10公噸，瓶裝水也增約1成；另，因正值中元檔期，零食、泡麵等大包裝也比平日增約3成進貨量，方便民眾防颱，預料下班後會湧出採購人潮。

家樂福目前全台蔬菜價格平穩，備貨量增10公噸。（家樂福提供）

(中時 )