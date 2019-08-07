關懷偏鄉，國際獅子會300-D1區連續5年贈送弱勢學童球鞋、背包、獎學金，今年更把服務對象擴及社區長輩，7日於光榮國小舉辦「關懷獨居長者、送愛偏鄉國中小聯合社會服務」活動，號召獅友捐款，捐贈台南偏鄉10所國小、10所國中、社區長者供餐站共110萬經費，落實社會服務，延續善的力量。

國際獅子會300-D1區總監張秀華表示，為了更接地氣的落實獅子會服務精神，在獅友GST全球服務團隊協調長林榮郁多方奔走與努力下，讓此次關懷、服務對象、地區與內容更多、更廣、更深入，也期望能有拋磚引玉作用，激勵社會大眾一起行善。

今年110萬經費中，除了延續以往贈送球鞋、背包、獎學金的內容，為鼓勵兒童閱讀、關懷病童，更捐贈圖書採購經費，及癌童或重大傷病兒童的圓夢計畫，在國中方面提供獎學金鼓勵、德、智、體、群、美表現績優學生。

口埤國小校長王朝賜表示，獅子會贈送學童球鞋、背包、獎學金非常用心，不僅獅友親自到校幫小朋友量腳尺寸，書包、球鞋都有不同款式可挑選，並鼓勵學生認真學習，小朋友都非常開心及感動。

除了關懷學童，獅子會今年也提供龍崎區、新化礁坑里、左鎮左中里、玉井豐里里及楠西社區的長者供餐站餐費。此外，偏鄉長輩多患有糖尿病或視力不佳，獅友們也將提供溫馨接送，帶長輩至醫院檢查視力，並幫忙付掛號費。

(中時 )