▲埔里鎮農會三巨頭，理事長江林秉（中）、常務監事王彩雲（中左）及總幹事何世鴻（中右）強調有信心與決心辦好今年美人腿公主選拔。（楊樹煌攝）

▲立委馬文君與縣農會總幹事曾明瑞，免費為埔里最大宗農特產品茭白筍與百香果宣傳代言 。（楊樹煌攝）

▲美人腿公主選拔系列活動，還有賴絮昤老師首創茭白筍手工紙的生態移印染教學，讓大家共同體驗。（楊樹煌攝）

已停辦兩年的埔里美人腿公主選拔，今年將風華再現，而且獎金提高1倍，第1名美人腿公主可獲10萬元獎金，農會並提供1年工作機會，埔里鎮農會總幹事何世鴻歡迎全國民眾年滿16歲、未婚的女性，不限戶籍或國籍，均可報名參加美人腿競美。

埔里鎮農會與南投縣府農業處，今7日在埔里鯉魚潭畔的農會農村休閒酒莊，舉行2019風華再現埔里美人腿節活動記者會，除立委馬文君、埔里鎮長廖志城及議員林芳妤、王彩雲、葉仁創都蒞臨，會中並邀請歷屆美人腿公主到場走秀，除宣告相關系列活動，也期待能廣招各方佳麗踴躍前來參加美人腿公主選拔賽。

埔里鎮農會理事長江林秉與總幹事何世鴻在會中指出，埔里水質佳、氣候適宜，俗稱美人腿的茭白筍，是埔里鎮重要經濟作物，產量約占全台9成，為有效促銷茭白筍產品及廣農業C今年決定再舉辦重頭戲的美人腿公主選拔。

美人腿公主選拔活動，自即日起至8月23日止報名，今年為提升選拔水準，第1名除有1年工作機會，可擔任美人腿宣傳大使，獎金也提高至10萬元；農會並會為美人腿公主印製月曆；今年為嚮應環保，報名方式與往年有別，一律採用「網路報名」，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。

同時今年的活動內容相當豐富有趣，有提倡全民健康的健走活動外，還有首創的筊白筍生態利印染、田夜間音樂野餐饗宴，茭白筍、百香果評鑑、重頭戲美人腿公主選拔將在9月15日舉行決賽，歡迎民眾共同參與。

(中時 )