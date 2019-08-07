警政署長陳家欽頒發感謝狀給參與的網紅團體。（實習記者姜霏攝）

藝人Kid以替代役公益大使身分出席活動。（實習記者姜霏攝）

警政署與役政署7日在北市育達高職共同舉辦「警握你手，役同攜守」青春專案宣導活動，特別邀請網紅團體「在不瘋狂就等死」及「含羞草日記」參與公益演出，並出席現場與同學互動，以創新手法宣導反詐反毒意識。

活動特別邀請「在不瘋狂就等死」及「含羞草日記」拍攝相關宣導短片，影片內容以假援交、遊戲點數支付及新興毒品為主題，以創新手法結合活力形象，更加吸引民眾目光且更深植人心，此外，網紅們還親臨現場與同學互動，呼籲同學遠離毒品的誘惑，培養正面興趣。

警政署統計，去年各年齡層的毒品犯罪人口率，以「18歲至23歲」的青年族群為高峰，內政部長徐國勇表示，毒品戒治率高達90％以上，不要怯於求助，求助才是勇敢的行為，並強調「年輕不要留白，但更不能染黃跟染黑」。

藝人Kid並以替代役公益大使出席活動，率領替代役公益大使團於現場演出「役氣飛揚」，其中結合旗舞、魔術及樂器。

警政署表示，為保障民眾財產安全，警方積極查緝宣導各類詐騙手法，尤其新興毒品崛起，容易偽裝成零食、飲料或可愛的包裝，以此降低青少年的戒心。針對暑期青少年易生危害的毒品、詐欺或兒少性剝削案件加強防制，並運用多元宣導管道將反詐反毒觀念深入青少年族群，帶給下一代一個安心成長的環境。

(中時 )