國民黨中常會今天通過第10屆立委選舉第11梯次提名案，共有7個選區提名徵召7人，包括新北市第4選區提名新北市議員陳明義、平地原住民增加提名台中市平地原住民議員黃仁，以及台東縣徵召台東縣副縣長張志明、台南市第3選區徵召現為台南市北區里長聯誼會長的振興里長童小芸，還有雲林縣山線第1選區徵召前立委張嘉郡、雲林縣山線第2選區徵召副縣長謝淑亞，並追認連江縣選區提名立委陳雪生尋求連任。

其中，台東縣選區部分，中常會7月3日提名縣議員李建智，但李建智公開聲明無法繼續參選，因此中常會廢止提名李建智，並依台東縣委員會決議，徵召副縣長張志明參選。

國民黨說，今天中常會通過7個選區 (包含追認連江縣選區)提名徵召 7位人選後，中常會已分11個梯次在69個選區提名72人，佔區域及原住民立委75個選區92％，並佔應選總額79名91.13％。

(中時 )