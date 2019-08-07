有周刊報導稱郭台銘與台北市長柯文哲8月1日已見面談合作，郭台銘還跟柯文哲表示若自己的民調能領先國民黨總統候選人韓國瑜5％就參選總統。對此郭台銘核心幕僚永齡基金會執行長劉宥彤表示，對於是否1日郭柯雙方有見面，她表示這點郭台銘沒有回應，但對於報導當中說到的幾個百分點、立委，郭台銘表示真是胡說八道，不可能有這些事情。

對於是否郭柯兩人8月1日見面時，郭台銘有請柯文哲幫忙？劉宥彤聲稱她覺得應該沒有這種事，因為目前為止幕僚都不了解這個訊息，整篇應該臆測居多，對於柯文哲說的三分真七分假，她說應該真的部分應該是記者的名字，裡面還寫到立委的名字，就會有見面也不會寫這麼細。劉宥彤還表示她覺得郭柯雙方應該僅只於通話，還有人問8月1日她在現場？劉宥彤說不管有沒有這件事情她人不在現場，無法幫大家回答這些臆測的問題，但就今天(7日)她見郭台銘時的觀察，郭台銘認為整篇報導絕大多數內容不是真的。

另外對於傳言王金平與郭台銘會面後，兩人決定一起支持柯文哲參選的說法，劉宥彤表示腳本超多的，郭台銘回國沒幾天，已經出現一百種臆測，這件事情對他們絕大多數都不是真實的。至於郭台銘在國民黨內初選前說過要支持初選贏的人選，承諾是否算數？劉宥彤說郭台銘就希望國富民強，是否算數她沒有跟郭台銘談過，但郭台銘的期待就是中華民國能更好，這是不會變得。至於郭台銘與韓國瑜是否有聯繫？劉宥彤說他從媒體上看到很多這樣的說法，但沒有從郭台銘那邊得到確認，所以無法回答。至於郭台銘參選總統的可能？劉宥彤說這大概都是媒體自己講的，郭台銘現在不是參選人，大家應該關注的是2020兩個最大候選人，為什麼每天關心郭台銘的動向？至於郭柯王是否已經形成鐵三角有共識？劉宥彤回稱目前沒有甚麼鐵三角。

(中時 )