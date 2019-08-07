廣原小熊活動力好，經常爬上爬下。（台東林管處提供）

廣原小熊10天等嘸媽媽 台東林管處先照養1歲後再野放

台東「廣原小熊」經歷10天原地照養後，熊媽媽始終未現身，研判母熊帶回機率已低，台東林管處今天召開專家會議後，決議將小熊移往離部落較遠的場域持續照養，至小熊約1歲後野放；林管處表示，熊寶貝活動力、食慾均佳，愛搗蛋，甚至挖地洞企圖越獄。

7月27日上午，台東縣海端鄉廣原村村民王萬有在一處香蕉園發現2隻狗追逐1隻落單的台灣黑熊幼熊，經通報台東林管處暫時安置照養10天後，仍未見熊媽媽現身周遭或帶回小熊，林管處昨邀請專家學者研商，決議將「先照養、再野放」。

台東林管處長劉瓊蓮表示，據研判廣原小熊大約有3、4個月大，由於目前安置地點離部落太近，將移往較偏遠林區持續照養，至小熊約1歲後再擇時、擇地野放，此外，由於利奇馬颱風逼近，近日將先暫時移到室內避颱風。

劉瓊蓮指出，小熊在照養的這10天裡，活動力非常好，常爬上爬下搗蛋、拆房子搞破壞，甚至挖地洞，企圖脫逃；小熊的食慾也非常好，3餐吃火龍果、酪梨、蘋果，外加每天1顆雞蛋，全都吃光光，不過小熊也有點挑嘴，不愛吃地瓜。

劉瓊蓮指出，考量花、東地區未來可能仍會有落單幼熊出現，政府保育主管機關與研究單位有必要建立照養野放專業技術與場域，而面對未來台灣黑熊可能日漸頻繁出現在淺山地區，相關單位與在地民眾也都需要做好充足準備。

會議前，林務局局長林華慶特別公開表揚及致贈感謝狀及禮券給第一時間熱心英勇救助小熊並協助安置的村民王萬有、王繼國、王慇國及黃勇武先生，以及提供場地安置的李玉蘭及胡慧珍小姐等6人，以感謝他們對瀕危野生動物保育的貢獻。

另外，霧鹿國小替代役今年6月21日晚間意外裡見1頭黑熊逛大街，該校下學期原本招考1位代課老師，考量熊出沒的危險性，最後仍向校方婉拒，校方無奈表示，偏鄉徵老師原本就不易，沒想到也遇到另類「熊害」。

(中時 )