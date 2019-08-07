駐日代表謝長廷7日在官邸接受駐日記者聯訪，說明與兒子謝維洲目前的關係。

Q，請問報導說您跟維洲切斷關係是不是真的？

A，網路說收養維洲是投資，好就留，不好就切。網路意見我們尊重，不過可能有很多誤會，他們不了解終止收養關係不是我要終止就可終止，或收養幾年不好就終止，終止還要當事人同意，不同意便要打官司。網路有人用投資的觀念來談這個問題，我們聽來很心酸。1個小孩要養30幾年，我太太從小帶到大日夜陪伴，擔心他受傷。擔心他感冒受傷，這個不是投資。

我們終止收養是雙方同意的，原因是都有考慮到對方，他因為從政被批評是政二代，一言一行都被放大，一直是他的原罪 ，他自己覺得很痛苦，第二是他的一言一行被放大，他要非常好，才能維持這關係，不然他的所有言行要被追蹤欠人家10萬塊也會變新聞。

議員選完後我們跟家人都很自責，覺得對不起長期支持我們的北區，他認為不適合從政，想把這沉重負擔卸掉，當然他也怕說影響我們，我自己無所謂坦白講，但是應該給他有過正常人的機會，所以我終止收養關係表示父子緣已斷，也不是吵架，也沒有不愉快更不是投資失敗。

Q，現在父子還有互動嗎？

A，我們有LINE，並沒有取消或封殺，畢竟未來日子還長。他有很大困難或緊急需要求助時，還可以聯絡沒問題。我們很關心他，希望他過平常生活重新出發，畢竟年輕，未來還長。畢竟他跟我有收養關係，媒體報導無可奈何，希望給他一個平靜機會重新出發。

(中時 )