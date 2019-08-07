高雄前鎮區5月凌晨傳出一起加油站烏龍搶案，王姓男子與蘇姓少年持刀闖入加油島收銀台洗劫財物，搶走收銀機內多捆黑色塑膠袋包裝的熱感應紙，還砍傷加油站員工。高雄地檢署查出，2嫌當時誤以為黑色塑膠袋內是包好的整捆現鈔，王男依加重強盜未遂罪起訴，蘇男則移送高雄少家法院。

檢方查出，21歲王男與16歲蘇男因缺錢花用，今年5月3日凌晨3點騎乘一台無牌機車，持菜刀、鋁棒前往前鎮區成功二路一間加油站搶劫。當時蘇男進入加油島收銀台準備搜刮財物，王男亮刀嚇阻警戒。蘇男誤以為收銀機內數綑黑色塑膠袋裝的是現鈔，搶了就跑。

搶劫過程中，加油站一名女店員及男店長均遭王男揮刀砍中受傷，受傷的兩人也不甘示弱、拿起一旁滅火器朝歹徒猛噴並趁隙報案。前鎮分局調派各所警網、快打部隊到場，將全身都是白色粉末的王男壓制逮補，蘇男雖趁隙逃逸，也在前鎮區瑞祥路附近被攔查逮獲，當時警方依強盜、殺人未遂等罪將兩人送辦。

王男及蘇男偵訊時都承認犯案，檢方認為，遭砍傷的加油站店長傷勢輕微，王男不構成殺人未遂罪。事後兩嫌與被害人已和解，因此最後王男僅依加重強盜未遂罪起訴，蘇男則移送高雄少家法院審理。

(中時 )