龍華科大觀休系師生勇奪6金，為台灣及龍華學子在國際舞台綻放耀眼光芒。（賴佑維翻攝）

龍華科技大學觀光休閒系師生表現亮眼，2019第11屆美國MNS越南國際菁英盃競賽獲得優秀成績，學生李曉薇勇奪葡萄酒品評技能個人組金牌、李家慈榮獲葡萄酒侍酒服勤個人組金牌。指導老師鍾涓涓則榮獲葡萄酒品評技能及創意調飲傳統調酒社會組雙金、林奕慬老師也以葡萄酒侍酒服勤及咖啡平面雕花榮獲社會組雙金榮耀。

美國密西根MNS 協會主辦的2019第11屆美國MNS越南國際菁英盃競賽，在越南河內薩湖爾大飯店登場，有來自美國、越南、台灣、馬來西亞、新加坡、墨西哥、澳洲、泰國、日本、韓國、瓜地馬拉、加拿大、法國、與台灣等13國及地區共1000餘位餐飲廚藝高手參賽，飲調類組則約有250位選手同場較勁。

龍華科大校長葛自祥恭喜師生獲獎並感謝老師指導辛勞。他表示，學校不斷鼓勵學生多參與各類競賽，觀摩競技互相切磋，累積實務經驗並激發個人的創作實力，同時預先做好職場規劃準備。觀休系學子近年來屢創佳績，獲獎連連，不僅為校爭光，更藉由扎實的專業技能，為未來職涯發展，打造黃金就業實力。

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(中時 )