「袋」動環保！台中市環保局試辦廣告旗幟布列為一般廢棄物回收項目，一年來已回收近3.8公噸，製作獨一無二的購物袋，市府更自創品牌「愛台中袋」，寄放在全市67處二手袋循環回收站，供民眾免費借用，號召全民響應環保精神。

環保局長吳志超表示，環保也能很摩登，「愛台中袋」有兩種意義，包括「愛台中．袋我自備」及「愛台中袋．我自備」的精神，號召環保志工縫製購物提袋，將廣告旗幟布加工，製成環保提袋與杯袋等文創用品。

去年起環保局與一中街商圈特約飲料店及學校合作，推動「愛心飲料提袋借用回收站」，獲民眾好評，截至8月3日止，愛心飲料提袋借用達8538人次，成效良好。

二手袋循環回收站地點包括量販店、商場及部分連鎖藥局等地，為提升飲料提袋使用率，市府開放「甲地借、乙地還」服務，環保局提醒民眾使用後記得歸還，以便下一位市民重複使用。

(中時 )