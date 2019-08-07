性不性，有關係！婚姻中無性關係的成因和形態百百種，如何維持熱度或改善相處，看看專家怎麼說。

個案：宇崴（35歲）結婚5年半

與太太結婚5年多，有一個快3歲的女兒，從交往到太太懷孕前，我們的性生活都還算美滿。後來太太懷孕，因為是頭一胎，安全起見我們就先「停機」，想不到這一停，我對太太的性慾便開始一落千丈。

女兒剛出生時，因為我們都是新手爸媽，會花較多心力在照顧孩子上，再加上太太產後要哺乳、女兒比較黏媽媽等因素，因此遲遲沒有「重新開機」，至今已經停機3年半。隨著時間過去，太太的身體也恢復得差不多，我卻始終提不起性慾。有幾次，太太甚至主動求歡，我卻仍是性致缺缺、提不起勁。

但最奇怪的是，我並不是完全沒性慾，因為我仍然會自慰、看A片，可偏偏就是對「太太」沒性慾。有天太太甚至對我說：「我覺得我們好像愈來愈像室友了，怎麼辦？」

產後性慾降低的情況，不只女生，男生也可能會有。（圖片來源：pixabay）

專家處方:

產後性慾降低的情況，不只女生，男生也可能會有。一般來說，生產與傷口疼痛造成對性愛的恐懼，或是因乳腺分泌旺盛、胸部較敏感而不願被碰觸等，都是女生產後性慾降低的幾個常見原因。

但男生呢？另一半生產不會對男生有影響，為什麼宇崴仍無法與太太做愛？

常見原因有兩種：

①妻子被母性化。當自己的伴侶從情人變妻子，再從妻子變成一個母親，有些男人會產生妻子被神聖化、母性化的感覺，甚至投射自己母親的印象到妻子身上，無法再有戀愛、激情的感覺，導致性慾降低。

②妻子與孩子關係緊密，先生難以介入。由於懷胎10月、哺乳等因素，母親通常會花較多時間在孩子身上，產生較緊密的連結，但有時這會讓先生產生疏離感、感到被忽略，或是看到太太照顧孩子佔去大多時間，就不敢再提出性要求，久而久之性慾便降低。

想要「重新開機」，首先，建議夫妻還是要盡量保有自己的獨處空間。如果真放心不下孩子，建議可在孩子房裡裝個監視器，或是與孩子睡在隔壁、請保姆等方式皆可，但不要讓生活重心全部圍繞在孩子身上。再者，性愛始終需要一些「陌生感」，建議夫妻要做些努力，重新找回戀愛、激情的感覺。例如試著列出願意為對方做的事情或改變，像是每週到一個新的地方約會、每天都要擁抱對方等，為生活添加新鮮感與情趣。

生活充滿慣性，性慾也是。剛開始總會覺得困難，但只要願意一起努力，便能愈做愈好、重拾性慾。

(中時電子報)