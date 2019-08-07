台灣要超前世界衛生組織的目標在2025年達成消滅C肝，使得今年C肝患者治療踴躍，健保署除了追加經費用、同時施壓藥廠降價配合等方式，多管齊下，預計治療人數突破8萬人，甚至增加「不小的數目」，這是國內C肝患者之福。

衛福部部長陳時中今（7）日出席「台灣肝臟學術文教基金會」20周年慶，並且親自簡報「C肝原鄉全治計畫」成果、健保治療政策，他說，以前原鄉肝病採取預防方法，可是改變原民生活習性有困難，後來改用治療取得不錯效果。

目前高雄市桃源區成為全台第1個C肝微根除的地區，宣告根治C肝告捷。陳時中表示，C肝治療有了突破性發展，在2015年之前尚未投入C肝健保治療時，C肝新藥療程最貴要250萬元，引進台灣降至80萬元，直至納入健保治療已經大幅降價。

衛福部2017年編了31億元、隔年列出48億元，今年則有65.36億元經費治療C肝，但今年可能要追加到80億元，希望治療人數累計達到8萬人，以期2025年達成全台40萬名C肝患者消除C肝的目標。

陳時中說，達到目標非常困難，主因費用很高，病人對疾病自知率卻不高，所以需要藉由公衛篩檢，找出病人好好治療，治癒率已經不是問題，2017年達到97％、去年97.4％、今年來到98.2％。

衛福部期待治療率愈來愈高，可是今年的65.36億元經費已經用罄，陳時中表示，還要增加10多億元，等於增加治療1萬多人，只是政府的經費用有限，健保會對未使用經費做最適當的分配，也希望藥廠幫忙促成。

衛福部想要拉藥廠共和，陳時中說，在藥廠配合方面，可能對他們不好意思，他想了很多種方法讓藥廠決定，只要談妥就有明確數字，可望超過原訂8萬人目標，而且可能數目不小。

陳時中表明，明年的C肝治療人數也以4萬多人，先是召回已檢查的患者診治、再從急性、肝硬化程度高的病人接受治療，接下來是潛伏的、不知道的病人，從第7級、第6級等潛勢區域做精準篩檢、治療。

談到2025年消滅C肝，陳時中握拳強化語氣表示，衛福部非常有信心做到，衛福部會爭取費用、支持病人的治療，也希望民間團體的力量一起動起來。

(中時 )