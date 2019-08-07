詹姆斯與喬丹究竟是誰比較強？這個議題已經吵了好幾年，如今美國媒體用兩匹馬來比喻這兩人，看了之後就能得知詹姆斯在某方面已比喬丹來得出色了。

美國媒體認為，喬丹只在NBA征戰了15個球季，而詹姆斯已打了17季，從這個觀點來看，詹姆斯的運動員生涯確實比喬丹來得強。

美國媒體用兩匹馬來形容喬丹和詹姆斯，喬丹是一匹外型相當奇特的馬，而詹姆斯則是一匹黑色駿馬。

喬丹在公牛時期的確無人能比，率領公牛王朝拿下6座總冠軍，兩度三連霸，但生涯尾聲卻是有些難堪，尤其是在巫師的最後一季20.0分、6.1籃板、3.8助攻、1.5抄截，遠不如在公牛時期的數據。

詹姆斯的第17個球季效力於湖人，場均27.4分、8.5籃板、8.3助攻、1.3抄截，投籃命中率51.0%，看起來比喬丹來得出色。不過，詹姆斯的第17個球季是34歲，而喬丹34歲時場均26.7分、5.4籃板、3.2助攻、1.6抄截，投籃命中率46.5%，似乎又沒有比詹姆斯遜色太多，因此熟強熟弱這個議題見仁見智，得等到詹姆斯退役後才會有一個比較公平的評斷。

(中時電子報)