隨著北韓6日發射的發射體被證實為北韓版伊斯坎德爾的KN-23飛彈，南韓專家認為，北韓這型飛彈已進入可實戰部署的階段。

南韓聯合新聞通訊社指出，北韓官方媒體今天表示，6日在北韓西部作戰飛機場進行新型戰術飛彈的「示威發射」。從公開的照片來看，新型戰術飛彈外觀與5月4日、9日和7月25日發射的KN-23飛彈相同。

南韓合同參謀本部分析指出，這些發射體飛行高度約37公里，飛行距離約450公里，最高飛行速度超過6.9馬赫。

6日這兩枚戰術飛彈飛越北韓首都圈和中部內陸地區上空，精確打擊設在半島東部海域的靶島。專家指出，此舉意在展示新型武器精確度極高。

北韓在西部作戰飛機場射彈也屬首次，南韓軍方分析認為，這是北韓炫耀可利用飛彈發射車隨地射彈。

報導指出，北韓版伊斯坎德爾低高度精確打擊能力再次得到證明，引發對韓美飛彈防禦系統出現漏洞的憂慮。

南韓軍方則表示，北韓版伊斯坎德爾已在南韓軍方防禦武器的打擊範圍內，下降段上拉的變軌方式也是南韓軍方早已開發的技術。韓軍將加強低高度防禦系統，優化偵察衛星、遠端探測雷達的性能，早日實戰部署搭載「標準-3型」防空飛彈系統的神盾驅逐艦，進一步加強南韓飛彈防禦系統（KAMD）。

(中時 )