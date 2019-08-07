被稱為「東吳天菜」東吳大學學生陳晁慶，去年12月將女友的性愛影片po上網路，被控妨害風化罪。士林地院審結，陳男分別在PPT、Dcard、Pornhub等論壇網站，張貼裸露性器官等影片16次，依上傳至網際網路供人觀賞猥褻影像罪，分別判處有期徒刑4月，應執行有期徒刑2年，得易科罰金73萬，可上訴。

陳身高183公分，案發時就讀於東吳英文系，是系上籃球隊球員，是許多女學生的「天菜」，去年12月25日到1月20日，陳將自己與林姓女友的性愛影片分別上傳，共計16次，二人分手後，林女在瀏覽網路時，赫然發現自己是影片主角，身心嚴重受創，出現吃不下、睡不著等焦慮症狀。

法院開庭時，林女告訴法官不願和解，請求法官判決陳男要入監服刑，而陳男坦承犯罪並稱，案發後他主動請求網站管理員將影片下架，希望法院考量犯後態度，希望從輕量刑。

判決指出，陳因好玩，想要藉由網路傳播增加與異性交往機會，上傳與前女友的性愛照片、影片，足以助長淫風，破壞社會善良風俗，16次散佈猥褻物品，分別判處有期徒刑4月，應執行有期徒刑2年，得易科罰金。

(中時 )