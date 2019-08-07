中央研議廢除印花稅，衝擊地方政府財源，新北市長侯友宜今表示，新北市印花稅每年有10.8億，新北市有400萬人口，面積是台北市8倍大，面臨的挑戰更艱鉅，他也質疑，中央信誓旦旦說會用其他財源補足，會不會挖東牆補西牆，對新北財政完全沒有助益。

侯友宜今在市政會議後受訪指出，財政收支劃分法對新北市非常不公平，在六都裡面新北是最少，每年中央少給新北市150到200億，這些錢不但沒有給我們補足，又讓地方稅取消，少了10.8億。

侯友宜說，中央信誓旦旦說會用其他財源補足，到底用什麼財源，會不會挖東牆補西牆，移東移西還是一樣，對新北財政完全沒有助益。

侯友宜指出，新北市預算編列是很辛苦的挑戰，必須重新開源節流，讓新北度過難關，希望中央印花稅取消之後，面對財政比較困難的幾個大都市，要好好思考讓發展中的城市，有更多的資源、力量匯入

(中時 )