根據沙烏地阿拉伯盟友阿拉伯聯合大公國的一份情報報告，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼決心在美國總統川普投入連任之路前，速審記者哈紹吉案，避免本案成為選戰辯論主題。

美國中央情報局（CIA）和土耳其調查人員都認為穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）下達殺害哈紹吉（Jamal Khashoggi）的命令。

根據上述情報報告，穆罕默德．沙爾曼希望這件事能儘快劃下句點。報告提到，「利雅德在美國總統選戰之前迅速結案、起訴需要負責的人，這是明智之舉」、「否則這起謀殺案恐將成為（美國）總統選舉辯論主題之一」。

與阿聯政府和安全機構關係密切的當地智庫阿聯酋政策中心（Emirates Policy Centre）每月撰寫刊印數量有限而且只提供阿聯最高領導階層閱覽的報告，上述內容出現在刊頭印有「沙烏地阿拉伯月報第24期，2019年5月號」（Monthly Report on Saudi Arabia, Issue24, May 2019）的報告中。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）取得這份報告並據以報導。

哈紹吉在沙烏地駐土耳其伊斯坦堡領事館內慘遭殺害，川普對於舉世公憤不予理會，仍力挺沙烏地的實際統治者穆罕默德．沙爾曼。聯合國6月間曾要求美國聯邦調查局（FBI）調查本案，川普對此不予考慮，強調此舉將衝擊華府對利雅德軍售。

主動針對哈紹吉案展開調查的聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）6月19日公布調查報告，作成預謀殺人的結論，並確認應調查穆罕默德．沙爾曼的責任。她的報告指出，暗殺小組在行凶前就稱哈紹吉為「牲禮」。

阿聯酋政策中心的報告披露，沙烏地致力本案結案的作為聚焦於讓哈紹吉的兒子接受賠償金或達成財務和解，並且放棄依伊斯蘭教法對暗殺成員主張報復刑（Qisas）。

沙烏地當局並計劃動用宗教當局的力量促成結案。報告指出：「跡象顯示，宗教人物將提出宗教觀點，強調哈紹吉繼承人有以下選擇：他們可在未獲賠償的情況下放棄權利、放棄報復、接受賠償金，或接受各方同意的財務和解。」

這些都是伊斯蘭教法認可，在謀殺相關案件中，若兩造選擇財務和解時，在沙烏地司法實務上的普遍作法。

哈紹吉長子薩拉（Salah Khashoggi）最近否認家屬所獲經濟補償意味沙烏地統治當局承認自己有罪。「華盛頓郵報」（The Washington Post）4月間曾報導，哈紹吉的每個兒子都獲得價值上百萬美元的豪宅，每月還可領取至少一萬美元（約新台幣31.5萬元）款項。

阿聯酋政策中心的報告指出，薩拉認為上述款項只是政府給家屬的慷慨援助，代表沙烏地當局對其公民的仁慈寬愛，與和解方案無關。由於沙烏地王國和王儲都蒙受將凶手定罪的國際壓力，上述報告提到，利雅德當局的政治顧問委員會建議政府將對被告採取的法律程序公告周知。

姓名不詳的11名沙烏地人目前遭依謀殺罪嫌在利雅德受審，但是被認為策劃這起謀殺案的王儲最高階幕僚卡塔尼（Saud al-Qahtani）仍逍遙法外，並且跟穆罕默德．沙爾曼續有往來。上述11嫌中有5人遭到求處死刑。

儘管美國國務院於4月間就本案而制裁16名沙烏地公民，對他們發布旅遊禁令，但是利雅德方面只起訴其中11人。而卡拉馬爾德更表示，沙烏地閉門審判、被告身分不詳，而且「至少有一名策劃處決哈紹吉先生的人士沒有遭到起訴」。利雅德當局是否能夠為本案伸張正義，她對此高度懷疑。

(中央社)