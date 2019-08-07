中颱利奇馬步步進逼，中央氣象局下午5點半發布海警，最快今天深夜發布陸警，由於利奇馬路徑朝西北西前進，已類似「西北颱」通過台灣東北部海面。
另，根據國家災害防救科技中心預測，利奇馬颱風7級風暴風半徑，將於8日下午接觸台灣東北部陸地，影響台灣最劇烈時間為8日至10日。
為民眾安全，包括東北角管理處等景點宣布調整轄內據點開放時間，民眾須多加留意，以免撲空。以下是各景點
●東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
1. 福隆沙雕、沙灘、海邊區域：8/7日下午5:30至8月9日暫停開放
2. 龜山島：8/8-8/10封島3天
3. 龍洞灣海洋公園：8/8、8/9休園
4. 龍洞四季灣：8/8、8/9休園，不提供住宿
5. 鹽寮海濱公園(藍灣海濱休憩園區)：8/8上午開放，下午休園
6. 龍門露營區：8/8目前正常營業
7. 外澳服務區：8/8目前正常營業
●林務局羅東林管處
1.太平山國家森林遊樂區，8/8日中午12點起休園
(中時電子報)
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