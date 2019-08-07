暨大附中指考放榜，順利獲錄取各學系的學生。（楊樹煌攝）

2019年大學指考放榜，暨大附中繼大學特殊選才錄取4位同學、大學繁星錄取65位同學、大學及科大申請錄取115位後，本次有25位同學參加登記分發，均獲圓夢，達成目標，其中有位潘建達同學，因老師的一句話，讓他奮勵向上而錄取「雙榜」，讓全校師生及家長都感到非常的高興。

暨大附中表示，今年附中有3成8同學錄取電機工程、機械工程、材料工程、光電與通訊、建築、農藝、護理、醫檢及土木工程學系等理工農醫類、6成2同學錄取財物管理、法律、會計、國際貿易、企業管理、中文、法文、日文及新聞學系等文法商類。

錄取大學包括政大、北師大、台北大學、興大、高雄師大、嘉義大學、中國醫藥大學、中山醫藥大學、高雄大學、暨南大學、輔大、東吳大學、東海大學、淡江大學、南華大學、亞洲大學、長榮大學及逢甲大學等學校。

學校並指出，本次錄取同學中，有位潘建達同學錄取警專及南華大學生死學系「雙榜」，潘同學畢業於宏仁國中，三年來風雨無阻，每天騎腳踏車往返30多公里路程到校唸書，而且他常是「第1位」到班上開門的人，並能妥善利用早自習前時間複習課業，表現十分優異。

潘建達是單親家庭，母親養雞場工作，擔負全家的經濟。建達說，他不忘導師及國文老師對他的照顧與指導，國文老師洪秀萍曾對他說「你的資質很好，只要努力定會有好成績」，這句話讓他受到肯定與鼓勵，也是高三下這段時間，持續努力、刻服困難的動力，才能獲得雙榜好成績，因衡量家中目前經濟情況，決定選擇警專就讀。

暨大附中校長張正彥表示，非常感謝老師們及輔導室老師一起協助落點分析與持續不斷的打氣與鼓勵，本次大學指考登記分發放榜，成績十分優異，這都要感謝老師們的辛勤指導，與同學彼此鼓勵與奮發向學，也期盼校內同學能見賢思齊，不斷努力向上。

(中時 )