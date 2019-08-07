個案林張素貞分享心得，感謝桃醫和地方院所合作，讓她和家人無顧慮。（賴佑維攝）

衛生福利部中央健康保險署北區業務組去年首推「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，讓大醫院與小診所合作藉由雙向轉診、資源共享，達到分級醫療的目的。衛福部桃園醫院是全台首家執行醫院，7日桃醫邀請15家轉診合作診所組成組「桃醫骨醫聯盟」，成為社區專科醫療照護團隊。

院方表示，如退化性關節炎的病人需要換人工關節時，可以透過骨醫聯盟由社區院所轉至桃醫手術，透過「雙主治」模式，讓社區院所醫師一起至病房訪視，使醫療延續不中斷，病情穩定回到社區院所後，也免除奔波之苦。

個案林張素貞分享心得，她說，長期在地區醫院看診，今年年中，經診斷需接受全膝關節置換術，但因原地區醫院設備不足，經由雁行計劃轉診機制，轉至桃醫就診，7月2日由主治醫師立刻安排手術，穩定後7月19日即轉回原基層院所持續復健，林張素貞說，感謝部桃和社區院所的「一條龍服務」，讓她和她與家人沒有顧慮。

健保署北區業務組專門委員許菁菁表示，北區業務組推動雁行計劃鼓勵社區診所、地區醫院與大醫院合作，共同推動分級醫療，現在北區已有12群雁行團隊，合作院所家數826家，涵蓋率已達60％，桃園醫院今年上半年將穩定病患轉回合作院所就有1300人次，居全國區域醫院最高，成效斐然。

桃醫院長徐永年說，為鼓勵民眾待病情穩定或檢查後，可轉回原基層院所就醫，藉由今日「桃醫骨醫聯盟」願促成15家診所，同意由桃園醫院轉出的病人，在第一次回原診所就醫時免收掛號費。

(中時 )