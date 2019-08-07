日本自民黨眾議員、前首相小泉純一郎之子小泉進次郎，與日法混血女主播瀧川克里斯汀7日宣布結婚及懷孕喜訊，受到日本社會矚目，新竹市長林智堅得知消息後，也透過臉書祝福小泉進次郎。

林智堅暖心po文「在七夕情人節午後，聽到小泉進次郎先生的喜訊，恭喜小泉先生情人節快樂，有情人終成眷屬。」文章意外透露台日兩位政壇新世代的好交情。

3年前林智堅訪日時拜會時任自民黨農漁部會長的小泉進次郎，雙方深入交流會談，建立一段難得的跨海情誼，當時雙邊媒體稱兩人都是政壇上「年輕＋外貌具佳的顏值擔當」。

林智堅說，聽到小泉傳出好消息，一定要第一時間恭賀，回想3年前拜會小泉進次郎的互動，第一印象是謙遜有禮又幽默風趣，進一步認識後才發現，同為「政治新世代」的兩人有許多共同點，包括不受傳統政治文化拘束、「行動力第一」親力親為做實事。

當時兩位台日型男政治家相見歡引起不少話題，2人當時也針對年輕時代參政，市政新創意有深入交流與意見交換，建立起一段政壇友誼。

許多媒體將最年輕市長林智堅、有望成最年輕首相的小泉相互比較，林智堅說，他有自信有個超越小泉的部分，「我有三個孩子，現在等你追上進度，希望可以超越我！」不忘向這位政壇好友俏皮下戰帖。

林智堅最後不忘向小泉進次郎提起當年「下次新竹見」的約定，現在小泉從當年單身「一人變三人」，更要力邀小泉一家三口一起同遊竹市。他說，會實踐當年承諾親自擔任導遊，介紹這座充滿歷史與特色的城市及品嘗在地美食，為台日友好一同努力。

(中時 )