魚池鄉日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案日前遭環保署撤銷環評，監委瓦歷斯‧貝林、高涌誠調查發現，縣府辦理該案環評審查，未審慎評估可能對原住民族文化的影響，未確實審查環評書件，確有疏失，監察院今天通過兩人所提報告，並提案糾正南投縣政府。

2016年南投縣政府辦理招標，由孔雀園觀光股分有限公司得標，去年6月12日南投縣政府審查通過環評，引發當地邵族居民反彈，遂向環保署提起訴願，經環保署審查後，認為前一天（即6月11日）原民會已公告孔雀園屬於邵族傳統領域，因此撤銷該案環評並要求重新審查。

監委瓦歷斯‧貝林表示，縣府辦理該案環評審查時，未審慎評估可能對周遭環境的原住民文化造成的影響，且「邵族傳統領域範圍」與「邵族文化傳承及發展實施計畫」二者有別，及該案回饋措施也未符原基法規定，縣府未確實審查環評書件且刻意混淆誤導，確有疏失。

監委高涌誠說，此案為開發、環保、原住民傳統領域間的糾葛，是傳統矛與盾之爭，他認為中央該思考的是，原基法明定原住民族有諮商同意權，但環保署不認同該放在環評中討論，此案雖被環保署撤銷環評，但並未考量到原住民社會文化。

此份調查報告也指出其他缺失，包括原民會去年6月公告邵族傳統領域範圍，但劃設作業程序與「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」規定程序有所瑕疵，也與劃設辦法規定不合，並經行政院於1月以訴願決定撤銷，原民會應儘速補正程序，也請原民會及環保署檢討改善。

另外，孔雀園BOT案環境影響評估審查及監督主管機關，依規定已移轉管轄權至環保署，本案仍於行政救濟階段，且涉及邵族傳統領域公告疑義，但因管轄權已移轉，應切實要求開發單位依法令規定辦理，或審慎評估本案對原住民文化可能造成的影響，避免再生爭端。

(中時 )