舒服好睡的枕頭是，躺下的時候要感覺被卡住，頭稍微被托著、不會懸空。

1.枕頭的寬度要比自己的肩膀寬，或至少有3個側躺的的頭寬。這樣不論往左或往右翻，都能維持頭在枕頭上；枕頭上緣要超出頭頂，下緣要能托住脖子。

2.枕頭高度是選枕頭的重點。如果枕頭過高，下巴往下壓無法維持頸椎前凸弧度，加重頸椎負擔。枕頭太低時，下巴會往下抬，以口呼吸，易打鼾。

習慣仰睡的人枕頭壓平後，高約肩膀的厚度。（圖片來源：pixabay）

習慣仰睡的人枕頭壓平後，高約肩膀的厚度；側睡的人枕頭壓平後，高約肩膀的高度。如果枕頭買回家還是覺得不舒適，可以用大浴巾摺成枕頭大小，診在枕頭下，對摺或攤開，自行調整成舒適的高度。

睡醒時不妨注意一下自己有沒有躺在枕頭上，如果沒有，代表這個枕頭不適合你，才會睡不住。

不過，有時候問題並非出在枕頭上。頸椎正常的人需要墊枕頭填滿脖子後方的空隙才能放鬆入眠，如果習慣睡特別高或特別低，可能是頸椎有問題，須就醫檢查。

(中時電子報)