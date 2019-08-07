土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）以反恐為由，將再次對敘利亞東北部發動攻擊，以摧毀與美國結盟的敘利亞庫德族部隊。為此美國國防部長艾斯培(Mark Esper)週二表示，稱土耳其人採取任何此類行動都是不可接受的，必要時，美國會阻止土耳其單方面入侵敘利亞。

防衛新聞(Defense News)報導，艾斯培說，這段時間，美國和土耳其軍方官員一直在安卡拉會晤，試圖通過談判的方式以避免土耳其的軍事入侵，艾斯培說，他相信雙方已經在一些關鍵問題上已經取得了進展。

美國國防官員明確表示，入侵敘利亞是一項極具風險的行，可能會威脅到與當地自衛隊合作的美陸軍的安危，並可能造成該地區伊斯蘭國武裝分子的死灰復燃。

艾斯培說：「我們要做的就是防止土耳其的擅自行動，那會擾亂美國、土耳其和庫德自衛隊在敘利亞北部的共同利益。」

美國與土耳其的關係一直下跌，從土耳其堅持俄羅斯防空系統，緊接著川普政府決定將安卡拉移出F-35聯合打擊戰機計畫，然後又發生敘利亞北部庫德族自衛隊的矛盾。

對美國而言，敘利亞北部的幼發拉底河以東的庫德自衛隊是重要的當地盟友，有數百名美軍與庫德自衛隊一起工作，要是土耳其的入侵，美軍的處境將非常尷尬，甚至免不了身處在土耳其與庫德交火的現場。

庫德自衛隊的主力是人民保護部隊（YPG），然而土耳其認為YPG是土耳其的分離主義，並且與庫爾德工人黨（PKK）密切相關，PKK在土耳其內部有長達數十年的叛亂，被土耳其認定是恐怖份子。

然而，YPG一直是美國在敘北對付IS武裝集團的主要夥伴，雖然現在戰火稍息，但庫德人正看管著數千名IS戰俘，美國官員擔心，一但土耳其入侵庫德控制區，這些IS戰俘可能就逃逸各方，造成成更多動亂。

美國和土耳其這幾個月來一直在談判在敘利亞邊境建立「安全區」(中立區)，範圍將延伸到幼發拉底河以東到達伊拉克邊境，土耳其希望安全區建立在土敘邊境，往敘利亞內部推25英里深的區域，但到目前為止，雙方未能達成協議。

艾斯培仍希望事情能和平解決，他說，土耳其是北約成員、長期的盟友，美國不會放棄。他認為與庫德自衛隊觀感的差異不是新問題，而且這也與土耳其購買俄羅斯S400防空系統，造成威脅美國與盟友飛機的事件不相關。

(中時電子報)