中秋節將到來，為推廣身心障礙者製作的中秋禮盒及周邊產品，台中市府7日號召企業團體辦中秋優先採購，副市長楊瓊瓔表示，去年銷售未達5萬份，希望今年衝出5萬份以上成績，企業界已有第一批採購，希望有更多民眾發揮愛心，優先購買身障團體及庇護工廠的產品，維持身障朋友經濟收入。

楊瓊瓔呼籲市民與企業團體，實際行動支持身障朋友用滿滿愛心與用心製作成果，購買月餅一併做愛心，送禮更加貼心，還能將發票或店家QR Code登錄「台中購物節APP」，有機會抽千萬豪宅、百萬名車，一舉數得。

社會局副局長陳坤皇表示，台中市身心障礙福利機構團體及庇護工場，每年都為中秋節做足準備，今年也不例外，月餅禮盒部分，微笑天使推出豪華及超值中秋禮盒；伊甸今年邀請世界冠軍王鵬傑指導，推出「苺好中秋系列禮盒」。

此外，還有立達的慢兔兔月餅禮盒，在包裝設計配合減塑；瑪利媽媽推出咖啡餅乾及澄意月餅禮盒；蓮心的賞月、吉星拱月及繽紛星月禮盒；十方啟能中心推出創意風味月餅禮盒，有台式月餅、日式桃山月餅、鳳梨酥及養生堅果塔，有鹹香美味的XO干貝Q餅等。

除了月餅禮盒，民眾也可選擇實用手作禮品，同心圓、自閉症協會、盲人協會、美麗境界協會精心製作的手工皂，或是信望愛推出的月餅冷皂禮盒，讓身心障礙福利機構團體及庇護工場獲得更多中秋節商機。

(中時 )