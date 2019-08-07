中國醫藥大學附設醫院風濕免疫中心主任邱瑩明指出，劉小姐皮膚症狀相當嚴重，經治療後已明顯改善，但關節被破壞了就無法回復。（馮惠宜攝）

41歲劉小姐一出生頭皮即出現乾癬，一直控制良好，但大學時半工半讀可能壓力過大，乾癬大爆發，四肢和身體出現大片紅疹並不斷脫屑，後來又出現關節腫痛症狀，她卻誤為扭傷，分別在皮膚科和復健、中醫傷科治療，沒想到後來竟手部關節嚴重變形，才轉到免疫風濕科治療；醫師指乾癬性關節炎是免疫疾病需即早使用免疫調節劑治療，否則關節變形無法回復。

伸出一雙變形的手，劉小姐懊悔指稱，雖然現在乾癬已治療好，但手部變形只要輕輕一碰就會很痛，而且手指要做旋轉的動作都有困難，例如口渴想要開飲料罐時，沒有辦法自己開一定要找人幫忙；穿衣服的鈕扣也無法扣；甚至騎摩托車時也無法轉把手，悔不當初出現關節痠痛沒有提早正確治療。

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫中心主任邱瑩明指出，乾癬性關節炎是一種跟乾癬相關的發炎性關節炎，也是屬於自體免疫疾病。病患的免疫系統出了問題，攻擊自己身體的正常組織，造成皮膚乾癬產生以及關節發炎；其特別好發於手指或腳趾的關節。有時候乾癬性關節炎會造成整隻手指或腳趾嚴重的腫脹，看起來像是香腸一樣，而有的病患會有所謂的接骨點病變，也就是在腳底、腳跟等肌腱與骨頭相連的地方產生發炎。

邱瑩明指出，乾癬性關節炎的可怕在於皮膚症狀可以治療後改善，但已變形的關節無法回復，應而建議病患在有乾癬又出現關節腫脹或疼痛症狀時，一定要到免疫相關科別積極治療。

(中時 )