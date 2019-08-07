客運業人力短缺，公路總局近期推出大客車駕駛招募活動，成果良好，成功媒合300名駕駛，是過去招募活動的數十倍。不過客運駕駛仍會面臨超時問題，尤其長程班次遇上塞車、天候不佳時，工時就很容易超過法定限制。為此，多家客運業如統聯、阿羅哈等，均已向監理單位提出雙駕駛申請。

公總運輸組長劉育麟表示，本次大客車駕駛招募活動祭出最高9萬元補助，成功媒合300人、已有50餘人上工，成效非常良好，他指出，過去招募活動多只媒合個位數人次，這次可說是大大成功。不過由於每人受訓時間不同，各業者規劃也不一，因此300人全數上工時間也無法確定。

首都客運總經理李建文指出，由於公路總局此波招募，目前國道路線已沒有缺員，也已落實國道駕駛七休一，並嚴格控管工時。不過國光550路線，是由市府轉運站行駛至新竹，該路線替代路線多，效率極差，每班次載客均不足10人，首都內部擬盡快將其停駛。

而統聯客運業務協理許凱翔指出，去年5月起，該公司板橋到高雄路線已開始試辦雙駕駛，首名駕駛從板橋開到台中中港轉運站後，請乘客稍微休息10分鐘，再搭上另一輛由另名駕駛開的車輛，而首名駕駛約休息30分鐘後，會再從台中另外開車至高雄或板橋，北上也是如此作業。

許凱翔表示，目前台北－屏東、板橋－屏東路線也都已提出雙駕駛申請，預計均在台中換新駕駛，避免工時過長問題。

阿羅哈客運總經理管明穎表示，上個月有對路線小幅調整，將每周二至四凌晨0點到6點的班次，由半小時一班車改為一小時一班，另也提出台北－高雄路線雙駕駛。

葛瑪蘭客運業務協理李俊仁則表示，目前沒有調整計畫，對於工時問題，則是以遊覽車疏運協助，並自行拿捏班次，未來也可能會研議班次檢討。

(中時 )